Фото: названа самая красивая хоккеистка России

В нелегкой борьбе победу одержала Анастасия Легкодух, нападающая «Торнадо». В качестве главного приза от ЖХЛ спортсменку ожидает фотосессия, пишет championat.com.

«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. Безусловно, после этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно. Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!

Я считаю, очень важно показать, что в хоккее много красивых и привлекательных барышень. Женский хоккей — это тот вид спорта, который надо популяризировать, а подобные конкурсы привлекают внимание публики и широких масс. Думаю, у нас станет больше болельщиков и фанатов. Такие победы хорошо влияют на спортивные результаты. Хочется дальше побеждать, отстаивать честь женского хоккея и своей любимой команды в частности», — цитирует Легкодух пресс-служба ЖХЛ.

Фотографии красотки можно посмотреть здесь.