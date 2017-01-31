Фотоновость: под капотом машины найден кролик

Работник представительства Мярт Мустмаа, который рассказал эту историю в Facebook, пишет, что была проведена диагностика неисправностей автомобиля. «Коды ошибок показали, что неисправность может быть где-то возле датчика кислорода или аккумулятора. Открыли капот и обнаружили под ним невероятное количество разорванных проводов. Также там находился и виновник этого безобразия», - говорится в сообщение. Им оказался черный кролик.

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Представительство связалось с владельцем машины, но оказалось, что животное ему не принадлежит.

Видимо, кролик родом из Рапла или Эльва. Хозяина кролика просят позвонить по телефону 51 45 436.