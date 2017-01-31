У Аршавина уже есть трое детей от первого брака — Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком, пишет championat.com.
Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Жена футболиста Алиса во вторник, 31 января, родила мальчика, сообщает Star Hit. О прибавлении в семье футболиста сообщил его партнер по «Кайрату».
У Аршавина уже есть трое детей от первого брака — Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком, пишет championat.com.
Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года.
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У меня есть хороший друг, о котором я хочу написать. К счастью, друзей у меня больше, чем один, но надеюсь, что никто из них не обидится, что сегодня я напишу только о Монзере, так как он сириец. Это кажется самой важной его характеристикой.
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