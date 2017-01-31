Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

Тийна Кауквере: мой сирийский друг

У меня есть хороший друг, о котором я хочу написать. К счастью, друзей у меня больше, чем один, но надеюсь, что никто из них не обидится, что сегодня я напишу только о Монзере, так как он сириец. Это кажется самой важной его характеристикой.