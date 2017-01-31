Турпоток в Словению из США вырос благодаря Мелании Трамп

Число ночей, которые американцы провели в Словении, в 2016 году увеличилось на 10 % по сравнению с 2015-м. Такие данные приводит статистическое бюро страны.

Туристические власти Словении теперь позиционируют страну как «родину новой первой леди США», о чем говорится на официальном турпортале.

Кроме того, в Словении разработали туры, посвященные детству и юности Мелании Трамп. В частности, включающие поездки в Севницу, где прошли детские годы первой леди. Трамп уехала переехала в Нью‑Йорк в 1996 году и больше на родину не возвращалась, отмечает Рамблер/Путешествия.