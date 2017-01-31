На цены лучше не смотреть: сегодня поднялись акцизы на топливо и алкоголь

Ранее планировалось поднять ставку топливного акциза в январе, но правительство отложило повышение на февраль. В среду ставка акциза на тысячу литров дизельного топлива поднялась с 448 евро до 493 евро, сообщило BNS Министерство финансов.

По сообщению министерству, ранее акциз составлял 0,465 евро от цены на литр бензина, а теперь он составляет 0,512 евро, акциз на литр дизельного топлива составлял ранее 0,448 евро, а теперь составляет 0,493 евро.

Рост алкогольного акциза запланирован на февраль и июль, в том числе в среду он поднялся ненамного, а в июле поднимется заметно. Акцизная ставка на литр пива поднялась с 8,30 цента до 9,13 цента, а в июле поднимется до 15,52 цента.

Ставка акциза на литр вина и ферментированных алкогольных напитков с содержанием этанола до 6 процентов поднялась с 48,55 цента до 53,41 цента, а в июле поднимется до 77,44 цента. Ставка акциза на крепкий алкоголь до 2020 года каждый год будет подниматься на 10 процентов, в этом году рост состоялся в среду. Ставка акциза на литр вина и ферментированных алкогольных напитков с содержанием этанола выше 6 процентов поднялась с 111,98 цента до 123,18 цента.

Если ранее 0,5 литра пива стоили 1,09 евро, то после февральского роста акциза они с учетом только доли акциза будут стоить 1,11 евро, а после июльского роста 1,29 евро. Если яблочный сидр с 4,5-процентным содержанием алкоголя стоил ранее 1,29 евро, то с воскресенья он стоит 1,32 евро, а с июля будет стоить 1,46 евро, отметило Министерство финансов.

Если 0,75-литровая бутылка вина с содержанием алкоголя до 12 процентов ранее стоила 5,79 евро, то после роста акциза она будет стоить 5,89 евро. Водка, стоившая ранее 20,90 евро, после февральского роста акциза будет стоить 21,94 евро, сообщается в подсчетах Минфина.

Еще в начале января акцизная ставка на тысячу кубометров природного газа поднялась с 33,77 евро до 40,52 евро. Ставка акциза на сигареты и курительный табак поднялась в январе на 8 процентов, так что если ранее пачка сигарет стоила 3,26 евро, то после роста акциза она стоит 3,53 евро.