ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга

Было решено с 15 июня установить на этот год на уровне оптовых продаж максимальную цену за роуминг в 7,75 евро за гигабайт, а в начале 2018 года снизить ее до 6 евро, в 2019 году до 4,5 евро, в 2020 году до 3,5 евро, в 2021 году до 3 евро, и в 2022 году до 2,5 евро за гигабайт.

Цена роуминга на уровне оптовых продаж — это сумма, которую телекоммуникационные компании выплачивают друг другу, когда их клиенты во время путешествий пользуются другими сетями.

Соглашение позволить жителям ЕС с середины года пользоваться роумингом по близким к отечественным ценам.