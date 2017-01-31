Кохтла-Ярве вернет государству 31 муниципальную квартиру

Вице-мэр города Денис Вершинин пояснил во время выступления перед горсобранием, что горуправа неоднократно пыталась продать эти незаселенные квартиры с аукциона, но безуспешно, так как на покупку не находилось желающих. По его словам, содержание разбросанных по пяти районам Кохтла-Ярве квартир обходится городу более чем в 45 000 евро ежегодно, создавая тяжелую нагрузку на городской бюджет.

Председатель горсобрания Рийна Иванова призналась «Северному побережью», что это решение вызвано бедностью: многие квартиры, незаселенные в течение длительного времени, разграблены, в некоторых даже были пожары, поэтому вряд ли на них бы возник спрос.

Квартиры должны перейти в ведение Министерства финансов, и в дальнейшем управлять ими будет Riigi Kinnisvara.