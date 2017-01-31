Распродажа airBaltic: полеты из Таллинна и Риги в Европу от 29 евро

Британская студия Dorothy представила мировую карту World Song Map, где обозначения стран и городов заменены на названия песен, подходящие по смыслу для описания каждого конкретного региона.

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Фото: арабский принц купил билеты в самолет для своих 80 ястребов

В Сети опубликовано фото из салона пассажирского лайнера, в котором, наряду с людьми, летит большое число хищных птиц.

Инфографика: самые густонаселенные регионы Земли

Сотрудники немецкого аэрокосмического центра разработали интерактивную карту Global Urban Footprint, показав самые густонаселенные и застроенные регионы планеты на трехмерной модели Земли, пишет CityLab.

Видео: «большой и пьяный» россиянин устроил дебош в лайнере из-за очереди в туалет

Пьяный российский пассажир лайнера британской авиакомпании British Airways устроил драку на борту из-за очереди в туалет. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает телеканал «360», опубликовавший видео инцидента.

История униформы стюардесс: 90 лет показали за две минуты

Издание о путешествиях Condé Nast Traveler сняло видео об истории униформ стюардесс за последние 90 лет.

Власти Барселоны нашли способ, как избавиться от надоедливых туристов

Власти Барселоны могут принять закон, который ограничит количество мест для туристов в отелях и апартаментах, запретит строительство новых отелей и выдачу лицензий на туристические квартиры.

Видео: пара из Эстонии сняла невероятно красивый ролик о своем путешествии по Доминикане

Юхани Сярглеп и его девушка Катри Палм путешествуют по странам, снимая интересные видео. Postimees публикует каждую неделю одно их видео.

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность безвизового въезда для иностранцев

Совет безопасности России изучает возможность организации 72-часового безвизового въезда в Санкт-Петербург для туристических групп, заявил секретарь совбеза Николай Патрушев, сообщает "Би-би-си".

В чем разница между турбюро и организатором турпоездок?

В сфере туризма говорят об организаторах турпоездок и о турбюро, но часто путешественники оказываются в замешательстве: чем один отличается от другого? Выясним, если ли на самом деле разница непосредственно для клиента.

Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров

Приглядывать за заполненным пассажирами салоном — нелегкая задача. Чтобы не усложнять бортпроводникам задачу, запомните десять вопросов, которые ни в коем случае не нужно задавать экипажу во время полета.

Ryanair планирует брать плату за ручную кладь

Начиная с 2013 года Ryanair разрешил пассажирам провозить ручную кладь бесплатно, но теперь планируется оставить эту привилегию только "люксовым" пассажирам.

Заработать на болезнях: как и когда выгоднее уходить на больничный

Болеть сейчас дорого. Во-первых, лекарства. Во-вторых, вы на больничном обычно получаете меньше. Однако есть способ, когда можно взять больничный и при этом получить в итоге даже больше, чем обычная зарплата здорового работника. В нюансах и тонкостях разбиралась «МК-Эстония».

В Сети опубликованы неизвестные ранее цветные снимки СССР сталинской эпохи

Майор Мартин Манхофф служил в американском посольстве в Москве до 1954 года, пока его не депортировали из СССР по обвинению в шпионаже. С собой он увез массу фото- и видеоматериалов о советской жизни в те годы.

Определен самый дешевый для переезда город мира: Таллинн вошел в топ-20

Тунис возглавил список самых дешевых для переезда городов мира в 2017 году. Такой рейтинг составили эксперты немецкой компании Movinga, предоставляющей услуги грузового такси.

Фото: первый в Испании нудистский ресторан открылся на Тенерифе

В городе Сан‑Исидро, расположенном на юге острова Тенерифе, открылся первый в Испании ресторан для нудистов Innato Tenerife. Автор идеи — предприниматель Тони‑де Леонардис. Об этом сообщает портал «Испания по‑русски».

Показатели Эстонии радуют! Названы самые опасные и самые безопасные страны для туристов! (карта)

Один из самых страшных кошмаров любого путешественника - увязнуть в конфликтах с местными или, что еще хуже, стать жертвой насилия в чужой стране, пишет Lifter.

Фото и видео: отель в Дубае запретил эротические селфи

Пятизвездочная гостиница Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah в Дубае запретила российским моделям и звездам шоу‑бизнеса использовать название отеля в хэштегах на эротических селфи в Instagram.

Ночь в подвале: жителям и гостям Эстонии предлагают экстремальный ночлег

В подвале Курессаареского замка теперь может переночевать компания из пяти человека.

Фото: в Лапландии построили необычный отель на деревьях

Дизайнерская компания Snоhetta создала отель под названием «7-й номер», построенный в лесу на высоте 10 метров и позволяющий спать под северным сиянием в одном из самых красивых уголков мира — Северной Швеции, недалеко от полярного круга.