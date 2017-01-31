Распродажа airBaltic: полеты из Таллинна и Риги в Европу от 29 евро

Итак, авиакомпания airBaltic начинает распродажу полетов по многим направлениям. Распродажа стартует 1 февраля и продлится до 9 февраля, билеты со скидкой можно купить на полеты с марта по апрель.
Все цены и направления можно найти по этой ссылке.
Вылеты из Вильнюса (в одну сторону):
- Берлин — 29 евро;
- Париж, Мюнхен — 39 евро;
- Амстердам — 65 евро.
Вылеты из Риги (в одну сторону):
- Варшава, Паланга, Таллинн, Вильнюс, Осло, Берлин, Тампере — 29 евро. В такую же цену обойдется перелет из Таллинна в Ригу.