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КаПо задержала двух руководителей среднего звена шахты «Эстония»

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Вчера, 31 января, Полиция безопасности (КаПо) задержала двух руководящих сотрудников шахты «Эстония», которая принадлежит акционерному обществу AS Eesti Energia. Задержанные руководители среднего звена отвечали на шахте за обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств. Чиновники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 2172 Пенитенциарного кодекса, то есть в нарушении соблюдения обязательств, касающихся имущественных интересов, вследствие чего был нанесен имущественный ущерб акционерному обществу.

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