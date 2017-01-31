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КаПо задержала двух руководителей среднего звена шахты «Эстония»
Вчера, 31 января, Полиция безопасности (КаПо) задержала двух руководящих сотрудников шахты «Эстония», которая принадлежит акционерному обществу AS Eesti Energia. Задержанные руководители среднего звена отвечали на шахте за обслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств. Чиновники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 2172 Пенитенциарного кодекса, то есть в нарушении соблюдения обязательств, касающихся имущественных интересов, вследствие чего был нанесен имущественный ущерб акционерному обществу.