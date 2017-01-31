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Карта русского как форма поддержки "соотечественников": есть ли будущее у инициативы из Госдумы?

Антон Алексеев
Антон Алексеев
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Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев предложил ввести «карты русского», которые по его мнению станут аналогом американских грин-карт. Цель депутатской инициативы — дать льготы соотечественникам из ближнего зарубежья. Инициатива вряд ли найдет поддержку у депутатов и исполнительной власти и скорее всего будет тихо похоронена, пишет журналист Антон Алексеев.

Идея наделить проживающих за рубежом соотечественников какими-нибудь правами или льготами, которые приблизили бы их статус к статусу полноценных россиян, не нова. Впервые ее озвучил небольшой фонд «Русские» в 2009 году, взяв за образец появившуюся тогда «карту поляка», которую польские власти начали выдавать своим соотечественникам, проживающим в странах бывшего СССР.

«Карта поляка», выдаваемая этническим полякам, владеющим польским языком хотя бы на базовом уровне, предусматривала довольно щедрый набор льгот и привилегий: помимо бесплатной многократной визы это и разрешение на работу по найму и предпринимательскую деятельность, скидки на транспорт, возможность получения бесплатной медицинской помощи и образования в Польше. Такая «покупка лояльности» собственной диаспоры не могла не вызвать озабоченности у стран, в которых эта диаспора проживает, в первую очередь в Белоруссии и Литве.

На обладателей «карты поляка» власти этих стран смотрят косо, как на потенциальных предателей, а в Белоруссии вдобавок специально приняли закон, запрещающий таким гражданам быть депутатами. В самой Польше также раздавались возмущенные голоса: с какой стати иностранцы, пусть и соотечественники, которые не платят налоги, оказываются по многим пунктам в более привилегированном положении, чем обычные обладатели польских паспортов? Однако на практике количество выданных карт оказалось незначительным — в основном их получили активисты польских культурных и общественных организаций диаспоры — и на бюджете польского государства эти траты отразились минимально.

С предполагаемой «картой русского» все гораздо сложнее. Во-первых, само название указывает на этнический принцип ее выдачи. Между тем Россия, как известно, - государство многонациональное. И с этой точки зрения, татарин или черкес, проживающий за рубежом и желающий сохранять свои связи с этнической родиной, но при этом не говорящий по-русски, в той же мере достоин быть обладателем заветной карты, что и обычный русский, проживающий за пределами России.

Во-вторых, разговоры о том, что соотечественники представляют собой потенциал для развития страны, не новы, но на практике любая либерализация миграционного законодательства приводит к увеличению потока практически не говорящих по-русски трудовых мигрантов из Средней Азии, между тем как этнические русские, проживающие в бывших республиках СССР, в Россию не стремятся.

В-третьих, всевозможные льготы, которыми депутат Сысоев намеревается облагодетельствовать соотечественников, придется компенсировать из федерального или региональных бюджетов, а денег в России и так не слишком много.

Но деньги тут, конечно, не главное. Действующий сейчас закон о соотечественниках написан так, что круг подпадающих под него граждан необычайно широк. Из-за этого средства, выделяемые ежегодно на ту самую «поддержку соотечественников», регулярно оказываются недостаточными и распыляются на множество мелких проектов. В итоге государство не в состоянии ни обеспечить переселение, поддержку и интеграцию соотечественников, переселяющихся в Россию, ни активно поддержать объединения соотечественников за рубежом.

Логично было бы уточнить само понятие «соотечественник», но как? Этнический компонент отпадает, а различные условия вроде происхождения от граждан бывшего СССР, как предлагает депутат Сысоев, или даже Российской империи не столько сужают круг соотечественников, сколько расширяют его.

Поэтому логично оставить все как есть, смирившись с наличием «профессиональных соотечественников». С одной стороны, они успешно создают видимость пророссийской деятельности, с другой — обходятся сравнительно недорого. В любом случае, дешевле, чем «карта русского», потенциальные обладатели которой, не дай бог, вздумают массово, а главное бесплатно ходить по российским музеям и театрам, лечиться в российских больницах и учиться в российских ВУЗах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкарта русскогороссиясоотечественники
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