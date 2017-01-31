Эстафетная команда России лишена серебряных медалей Олимпиады в Лондоне

Серебро сборной России в эстафете принесли Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. В Лондоне девушки провели впечатляющий финальный забег, проиграв только недосягаемым американкам и оставив позади сборную Ямайки, пишет newsru.com.

Как сообщает пресс-служба МОК , в ходе второй волны перепроверок новейшими методами в пробе Кривошапки был найден запрещенный препарат туринабол. Теперь серебра лишатся все четверо.

Ранее Гущина уже потеряла золотую награду Олимпиады 2008 года в Пекине в эстафете 4 х 100 метров из-за дисквалификации команды после обнаружения допинга в пробе Юлии Чермошанской .

Кроме того, женская эстафетная команда 4 х 400 метров потеряла серебряную медаль из-за положительных допинг-проб Татьяны Фировой и Анастасии Капачинской .

Также сообщается, что положительную пробу на туринабол сдала в Лондоне и российская метательница диска Вера Ганеева, которая заняла 23-е место в олимпийском турнире. Ее результат аннулирован.

По результатам двух волн перепроверок допинг-проб новейшими методами в последние месяцы сборную России задним числом лишили десятка медалей Игр 2008-го и 2012 годов. Большинство из атлетов попались на туринаболе. Позже ожидаются третья и четвертая волны перепроверок.