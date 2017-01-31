Специалисты бьют тревогу: в Эстонии многие дети употребляют антидепрессанты (видео)

Руководитель психиатрической клиники Таллиннской детской больницы Анне Клейнберг сказала TV3, что у детей в Эстонии уже продолжительное время есть проблемы с психологическим здоровьем. «Для детских психиатров нынешняя ситуация выглядит не хуже, чем раньше, будем честны, все очень плохо уже в течение многих лет», - говорит Клейнберг.

По ее словам, большая проблема в том, что не хватает людей, которые были бы в состоянии заметить проблемы детей. Также на детей постоянно давят в школе и дома, требуя от них хороших результатов, а то, как на самом деле дела у ребенка, у родителей зачастую нет времени спросить.