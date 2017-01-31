Фанаты испанского клуба обвинили украинского футболиста в нацизме

«Украинский игрок давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал символы фашистских батальонов и во множестве случаев активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны "Райо Вальекано" против этого типа, где бы он ни находился — на поле или в секторе», — говорится в заявлении фанатской группировки Platforma ADRV.

Несмотря на это Зозуля, выступающий за «Бетис», на правах аренды до конца сезона присоединился к «Райо Вальекано». На официальном сайте команды опубликовано открытое письмо форварда, в котором он отмечает, что никогда не был связан с неонацистами, отмечает isport.ua.

«Надеюсь помочь "Райо Вальекано" вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики», – цитирует Зозулю официальный сайт "Райо Вальекано".

«Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины. Бетис попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился», – прояснил игрок ситуацию.

«Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются "Райо Вальекано". Я горд стать частью этого великого клуба», – признался футболист.