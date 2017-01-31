Ученые: полностью парализованные пациенты смогут общаться

В журнале PLOS Biology опубликовано исследование, основанное на работе с четырьмя полностью парализованными пациентами в швейцарской клинике, пишет Би-би-си.

Все четверо участников исследования страдают боковым амиотрофическим склерозом в тяжелой форме и не могут выражать свою реакцию на происходящее вокруг даже с помощью движения глаз.

Чтобы дать им возможность отвечать на вопросы «да» или «нет», был использован интерфейс, позволяющий «читать» мысли пациента.

Работа компьютерной системы основана на свойстве клеток мозга, в зависимости от их деятельности, менять уровень кислорода в крови, что, в свою очередь, приводит к изменению цвета крови.

Для определения цвета крови используется инфракрасное излучение: этот метод называется «пектроскопия в ближней инфракрасной области».

По данным ученых, точность «чтения мыслей» представленной системой составляет приблизительно 75%. То есть для того, чтобы быть уверенным, что компьютер считал ответ правильно, вопрос надо повторить несколько раз.

По словам профессора Уджвала Чаудхари, возможность отвечать «да» и «нет» на простые вопросы значительно улучшит качество жизни таких пациентов.

«Представьте, что у вас нет никаких средств, чтобы выразить свою волю. И потом у вас появляется возможность сказать „да“ или „нет“ - это имеет большое значение», - говорит Чаудхари.

В ходе эксперимента один из участников исследования несколько раз отказался благословлять свою дочь на замужество. Но, как уточнили авторы исследования, его дочь все-таки решила идти под венец без отцовского благословения.