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Спа-массаж, магазин Versace и люкс за 18 000 евро: обнародована выписка со служебной кредитной карты Ильвеса8

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В сегодняшней передаче «Очевидец» («Pealtnägija») на ETV будет обнародована выписка за последние пять лет с кредитной карты президентской канцелярии, благодаря чему становится известно много интересного о том, как Тоомас Хендрик Ильвес проводил свое служебное время, пишет Postimees.

Президент Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес в Тюри на ярмарке цветов/ Дмитрий Котюх

«18 000 евро за номер люкс в Давосе...бар в Нью-Йорке и напитки в самом высоком здании Дубая...спа-массаж, магазин Versace, билеты на концерты...одно за другим снятие наличных денег и небольшие покупки в Эстонии вплоть до вещей из строительного магазина..., - перечисляет команда «Pealtnägija» в своем сообщении на Facebook. - Это всего лишь малая часть из выписки за последние пять лет с кредитной карты Канцелярии президента».

«Pealtnägija» удалось получить историю служебной кредитной карты Ильвеса за последний президентский период.

Использование служебных денег прокомментировали в том числе работавшие при Ильвесе во главе Президентской канцелярии Сийм Райе и Ало Хейнсалу, а также председатель правления Эстонского антикоррупционного общества Эркка Яаккола.

Впервые основательный обзор, на что глава государства тратил деньги, будет показан сегодня вечером в 20 часов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвыпискакредитная картапрезиденттоомас хендрик ильвестраты
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