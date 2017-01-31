Президент Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес в Тюри на ярмарке цветов/ Дмитрий Котюх

«18 000 евро за номер люкс в Давосе...бар в Нью-Йорке и напитки в самом высоком здании Дубая...спа-массаж, магазин Versace, билеты на концерты...одно за другим снятие наличных денег и небольшие покупки в Эстонии вплоть до вещей из строительного магазина..., - перечисляет команда «Pealtnägija» в своем сообщении на Facebook. - Это всего лишь малая часть из выписки за последние пять лет с кредитной карты Канцелярии президента».

«Pealtnägija» удалось получить историю служебной кредитной карты Ильвеса за последний президентский период.

Использование служебных денег прокомментировали в том числе работавшие при Ильвесе во главе Президентской канцелярии Сийм Райе и Ало Хейнсалу, а также председатель правления Эстонского антикоррупционного общества Эркка Яаккола.

Впервые основательный обзор, на что глава государства тратил деньги, будет показан сегодня вечером в 20 часов.