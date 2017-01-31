Винус Уильямс поведала, что она думает о возвращении Шараповой на теннисный корт

В последний раз Шарапова побеждала американку в 2004 году. Россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля после дисквалификации за положительную допинг-пробу, пишет "Спорт-Экспресс".

"Она была великой звездой в туре, – цитирует "Р-Спорт" Уильямс. – Думаю, болельщики будут рады увидеть ее. Для нее это тоже будет момент, полный радости. Вы знаете, они играли много раз. А когда играешь с кем-то постоянно, начинаешь понимать, читать игру соперника. Может, в этом секрет. Я не знаю! У них было множество упорных поединков, Серене не было просто в матчах с Шараповой. Всякий раз, когда она обыгрывала Шарапову, играла на своем высочайшем уровне".

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.