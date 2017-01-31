Александр Брокк стал почетным гражданином Нарвы

По словам депутата и председателя комиссии горсобрания по культуре и спорту Владимира Бутузова, который официально представил на заседании проект решения, этот документ попал на рассмотрение с подписями практически всех членов горсобрания. Поддержали идею многие общественные деятели, представители церкви, а также работники кожзавода и основанного Брокком на его базе промпарка Intec-Nakro.

Самого Александра Брокка на заседании не было, поэтому вопрос о его отношении к предложению депутат Юрий Рауд задал депутату Бутузову.

«Я знаю, что поначалу это не очень обрадовало его. Скажем так, Александр воспринял идею не с восторгом, - ответил Владимир Бутузов. - Но когда большинство депутатов, предприниматели, его работники подписали предложение, он согласился».

«Я не случайно задал свой вопрос, - заметил Юрий Рауд. - Знаю в крайней степени развитую скромность Александра Брокка, поэтому было интересно. Мы на промпарк привозим экскурсии коллег, тех, кто приезжает в наш город. И впечатление, которое производит бывший кожзавод, то, какое там количество интересных производств, количество их работников, уникальные технологии, у гостей просто неизгладимое. Мне приятно, что человек дожил до такого признания. И сейчас интересно наблюдать уже за тем, как Александр Брокк развивает территорию бывшей мебельной фабрики Narova. Его огромная заслуга еще и в том, что он сохраняет уникальную бетонную конструкцию бывшей фабрики - ангары. Там огромное пустое пространство. Наверное, как бизнес-площади это не окупится. Но если бы с помощью города в этих помещениях появился бы какой-то экспоцентр, где можно было бы проводить выставки — это было бы замечательно! Ведь в Нарве ничего подобного пока нет».

Решение о присвоении звания почетного гражданина депутаты приняли единогласно.

В списке почетных граждан Нарвы Александр Брокк стал 25-м.