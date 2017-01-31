Фото: полицейские Пыхьяской префектуры спасли упавшую в реку собаку

На выходных глава бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Валдо и глава бюро информации Ааре направлялись на соревнования по рыбной ловле в Идаской префектуре. В Алайыэ они заблудились и остановили автомобиль на берегу реки, чтобы спросить путь. Они заметили двух женщин, которые закричали, что в реке тонет собака, отметила префектура в социальных сетях.

Глава бюро охраны правопорядка увидел собаку, от которой из воды был виден только кончик носа. Опытный рыбак Валдо выбежал на лед, бросился на него и подполз к собаке. В это время Ааре вынес из машины санки. Выяснилось, что лед достаточно прочный, а собака упала в прорезанную во льду прорубь.

Двое мужчин вместе вытащили собаку из воды. Она была так измучена, что не стояла на ногах, поэтому ее положили на санки и отвезли на кордон Алайыэ, где коллеги-пограничники около двух часов с помощью термоодеял помогали высушить и согреть собаку. Собака была настолько переохлаждена, что градусник не показывал температуру.

После различного массажа и оказанной помощи изо рта собаки наконец пошел теплый воздух. По словам хозяйки собаки, на данный момент она полностью выздоровела.