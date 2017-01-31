Скоро день святого Валентина – 14 февраля!

Фото: Mix

Первый приз – таллиннский ресторан MIX приглашает победителя на романтический ужин, который состоится 14 февраля, в День святого Валентина, в 19 часов.

Кроме вкусной еды победителя и его спутницу (или победительницу и ее спутника) ждет знакомство с владельцами ресторана Владимиром Ильиным и Максимом Рындиным, сувениры от нашего портала и фотосессия.

Фото: bestwine

Второй приз – бутылка игристого вина от Best Wine – одного из крупнейших эстонских импортеров отличных вин.

Третий – бутылка десертного вина от Best Wine.

Не забывайте, что вы имеете дело с алкоголем, который может повредить вашему здоровью.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!