«Свалка» снега грозит гибелью животным в Ласнамяэ?

По словам Сергея, снег сваливали за магазином Maxima, на участке, ведущем к улице Вана-Куули.

Приблизительное место "свалки" снега. / скриншот

«Снег завозился большими самосвалами, на предварительно подготовленные трактором две площадки. На одной из площадок установлены три лавочки для отдыхающих. Одну из них трактор вырвал с корнем. Он также засыпал грязным снегом дорогу, по которой гуляли женщины с колясками и дети. По ней в магазин постоянно ходили люди, живущие в новых домах на улице Вана-Куули. Эта грязь от снега, смешанного с реагентом, останется там до следующей весны, пока не растает», - написал читатель.

Сваленный в кучу снег. / Фото читателя

Но главная проблема, по словам Сергея, заключается в том, что в заваленном снегом лесу живут животные, которые теперь могут погибнуть от химикатов, которыми посыпают снег:

«В этом лесочке каждый год весной появлялись зайчиха с зайчатами, живет стая куропаток. Я видел там лесную козу, лису, ежей и куницу. А еще разных пернатых. Задаюсь вопросом: почему именно здесь решили сваливать снег? Через 200 метров на противоположной стороне Нарвского шоссе находится огромный полигон, куда можно свозить снег со всей Эстонии. Если оставить свалку здесь, то от реагентов погибнет вся живность. Я считаю, что нашу природу надо беречь. Нельзя допустить гибель лесных обитателей на этом маленьком участке».

Границы участка, принадлежащего магазину Maxima (обозначены желтым цветом). / скриншот

Мы обратились в Коммунальный департамент города Таллинна, где нам сообщили, что за участок и находящееся на нем здание по адресу Смуули, 1 отвечает владелец здания. В магазине Maxima ответили, что территория, о которой идет речь (участок между Maxima и улицей Вана-Куули), им не принадлежит, а снег, выпадающий на принадлежащем им участке, вывозится в другое место.

Поскольку погода в Эстонии этой зимой крайне переменчива, а выпадающий снег постоянно тает, то прогнозы читателя насчет того, что снег будет лежать до весны и мешать жителям домов на Вана-Куули ходить в магазин, вероятнее всего, не сбудутся. К тому же на присланных читателям фотографиях видно, что дорога до магазина осталась.

Но что будет с животными? С зайчихой с зайчатами, куропаткой, лесной козой, лисой, ежами и куницей, которую, как заверил нас Сергей, он видел собственными глазами во время занятий гимнастикой в пролеске? Не будем ставить под сомнение достоверность утверждений о том, что все эти животные разом живут на небольшом участке перед магазином. Предположим, что живут. Может ли снег с химикатами навредить им?

За ответом на этот вопрос мы обратились Департамент окружающей среды. Главный специалист Тыну Тальви отмечает, что для животных, обитающих в городе, непривычная среда – всегда стресс.

«В городской среде влияние людей на животных выше, чем в дикой природе. На животных влияет шум, они вынуждены привыкать к химикатам, которые используются, например, против гололедицы или по другим причинам», - отметил он.

Куница. / PantherMedia / Scanpix

По его словам, снежные горы, которые образуются в результате уборки снега в каких-либо частях города, пагубно воздействуют на флору и фауну, поскольку при таянии превращаются в большие лужи, а еще не стоит забывать о химикатах, которые содержатся в снеге: больше всего вреда они наносят растениям и беспозвоночным животным.

А вот на других животных, описанных читателем, влияние не настолько существенное. «На млекопитающих, которые используют большую площадь для проживания и больше двигаются, например, на упомянутых лис, косуль, куниц и других, складирование снега напрямую не влияет. Эти животные способны легко менять свое место обитания», - отмечает он.

По его словам, всегда разумнее собирать снег в кучи рядом с местом его уборки, а не вывозить его на природу, например, в лес.