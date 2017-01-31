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Фото: новая «пятерка» BMW стала универсалом

Rus.Postimees.ee
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Компания BMW официально представила универсал 5-Series следующего поколения. Продажи модели стартуют летом. Стоимость новинки пока неизвестна.

Габаритная длина универсала составляет 4943 миллиметра, ширина — 1868 миллиметров, а высота — 1498 миллиметров. Колесная база модели равна 2975 миллиметрам. Новинка на 36 миллиметров больше, на восемь миллиметров шире и на 10 миллиметров выше по сравнению с предшественником. Разница в расстоянии между осями составляет семь миллиметров в пользу модели следующего поколения.

Объем багажника универсала BMW 5-Series нового поколения составляет 570 литров при поднятых спинках второго ряда кресел и 1700 литров при убранных (спинки складываются в пропорции 40:20:40). Это на 10 и 30 литров соответственно больше, чем у прошлой «пятерки».

Максимальная масса перевозимого груза также увеличилась. Теперь она составляет 720-730 килограммов, что на 120 килограммов больше в сравнении с предшественником.

Помимо этого, «пятерку» укомплектовали кнопками складывания кресел второго ряда в багажнике, отдельно открывающимся стеклом пятой двери, а также электроводом крышки багажного отсека.

В базовое оснащение универсала входит задняя пневмодвеска с автоматической регулировкой высоты. При этом для модели доступны также адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и спортивная M-подвеска с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.

На момент выхода на рынок универсал BMW 5-Series будет предлагаться с двумя бензиновыми и двумя дизельными турбомоторами. Первые представлены двухлитровой турбочетверкой, которая развивает 252 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента. Такой мотор предлагается для модификации 530i.

Новая "пятерка" BMW в кузове универсал./ BMW

Второй бензиновый мотор — шестицилиндровый рабочим объемом три литра. Его отдача составляет 340 сил и 450 Нм крутящего момента. Универсал с таким двигателем предполагает наличие системы полного привода.

Дизельные агрегаты представлены «четверкой» 2.0 мощностью 190 лошадиных сил (520d) и «шестеркой» 3.0, которая выдает 265 лошадиных сил и 620 Нм момента (530d). В последнем случае универсал может быть как задне-, так и полноприводным.

Все моторы BMW 5-Series сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, но для версии 520d она предлагается в качестве опции. Базовой коробкой для 190-сильного дизеля является шестиступенчатая «механика», пишет motor.ru.

Новая "пятерка" BMW в кузове универсал./ BMW

В перечень доступного для универсала оснащения входят, например, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, светодиодные фары головного света, панорамная крыша, беспроводная зарядка для мобильных гаджетов, система Apple CarPlay, а также набор систем безопасности, в который входят система предупреждения о возможном столкновении с автоматическим торможением, функция удержания рядности движения, а также система автоматической парковки при помощи ключа от машины.

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