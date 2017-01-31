Начинается соединение центра Таллинна с пассажирским портом

Решено представить городскому собранию текст постановления об участии в решающем эту проблему международном проекте. Общая стоимость проекта, осуществляемого под эгидой Европейского фонда солидарности - 11 427 918 евро, из фонда поступит 8 653 599 евро. Решением правительства ЭР проект включен в программу инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры в 2014-2020 годах.

Таллинский департамент городского планирования организует конкурсы идей для получения эскизного проекта архитектурного решения и определения проектировщика. В рамках проекта предполагается соединение пассажирских портов и приморской зоны с центральной частью столицы так, чтобы создать удобные и безопасные условия не только для автомобильного транспорта, но и для пешеходов и велосипедистов. Тротуары станут шире, появится сеть дорожек для легкого транспорта, изменятся условия движения общественного транспорта, появятся новые зеленые насаждения, современнее станет схема организации движения в районах Нарвского и Пярнуского шоссе и площади Виру.

Воплощение проекта намечено на январь 2018 - июль 2019 года.

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