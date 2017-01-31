Фанаты ЦСКА и «Спартака» сразятся на турнире MMA

«В истории российского футбола дерби между футбольными клубами ЦСКА и Спартак недаром носит название «Главное дерби страны», а противостояние околофутбольных коллективов с обеих сторон насчитывает не один десяток лет. Пришло время выявить сильнейшего не на футбольном поле, не на улице и не на трибуне, а не профессиональной арене, по правилам смешанных единоборств, пишет championat.com.

Дмитрий Тебекин из стана болельщиков красно-синих является победителем кубка Санкт-Петербурга и вице-чемпионом Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам. На профессиональной арене он провел 6 профессиональных поединков, одержал четыре победы и два раза проиграл по решению судей.

Артур Тюльпаров, защищающий красно-белые цвета, также становился вице-чемпионом Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам, занимал третье место на всероссийском турнире Гран-При Городов воинской славы. Его дебютный бой в профессионалах состоялся на турнире M-1 Challenge 72, где он за 47 секунд вынудил сдаться очень крепкого чешского бойца Михала Коталика.

Именно этим бойцам предстоит открыть новую страницу в истории главного российского дерби и вписать в это принципиальнейшее противостояние главу про смешанные единоборства», — отмечается в официальном пресс-релизе организаторов шоу.