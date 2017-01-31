Щедрые души: жители Эстонии не забрали 310 000 выигранных в лотерею евро

«Это в основном небольшие выигрыши, так как с игроками, выигравшими более 650 евро, сотрудники Eesti Loto, согласно новым правилам, связываются сами», - сказала директор Eesti Loto по маркетингу и продажам Аннели Луйкмель. По ее словам, происходит это незадолго до истечения срока оформления выигрыша, сообщает портал Tarbija24.

Однако в январе прошлого года, например, истек срок получения выигрыша в размере 22 818 евро. Поскольку билет был куплен осенью 2015 года еще до того, как вступили новые правила, обязывающие предъявлять документ, удостоверяющий личность, то связаться с его владельцем не удалось.

Eesti Loto постоянно обновляет систему оформления выигрышей, чтобы сделать ее более удобной. Так выигрыши можно оформлять через электронную систему. Касается это и выигрышных билетов, купленных в терминалах.

Кроме этого, выигрыш теперь можно оформить, даже потеряв билет. Выигрыш можно получить, предъявив документ, удостоверяющий личность.