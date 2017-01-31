Галерея: погибший в Эстонии солдат через 73 года вернулся домой

На самом деле, эта история начала намного раньше, когда боец отряда «Поиск» Юрий Кершонников нашел в окрестностях Сиргала останки советского солдата. Бои в этих местах шли ожесточенные и кровопролитные, прах бойцов находят до сих пор и, скорее всего, находить будут еще долго. Чаще всего вернуть имена павшим воинам не удается, их хоронят безымянными в братской могиле. Однако в этот раз помогло то, что на месте обнаружения останков была найдена и медаль «За отвагу». Ее номер и помог узнать, что ею был награжден уроженец Семипалатинска (сейчас – Семей, Казахстан) Николай Федорович Сорокин, 1912 года рождения.

После этого начался розыск потомков Николая Сорокина. Так выяснилось, что до сих пор живы его дочери, есть внук Виктор. Он рассказал, что пытался узнать как можно больше о своем деде, но мать почти ничего об отце не помнит, потому что они с сестрой были маленькими, когда началась война и отец ушёл на фронт. Но она знала, что отец работал в поликлинике водников, которая находилась в районе затона: был кучером и возил врачей на вызовы. А еще он был заядлым рыбаком.

Последнее письмо с фронта, датированное декабрем 1941 года, было очень коротким: «Стоим под Ленинградом, небольшая передышка. Завтра в бой. Антонина, береги детей». «Больше писем не приходило, и бабушка ничего о муже не знала... Но не оставляла надежды и до своей смерти в 1969 году: писала письма в архивы Министерства обороны СССР», - рассказал внук.

Клуб "Поиск" начал работу по подготовке отправки останков воина на родину: договаривался с консульством Казахстана, Министерством обороны и МИДом Эстонии, чтобы получить необходимые документы. Военно-исторический клуб FrontLine работал над маршрутом: из Эстонии останки нужно было доставить в Санкт-Петербург, оттуда - поездом в Астану.

К 29 января все было готово и гроб, подготовленный «Поиском», вместе с документами был торжественно передан представителю консульства Казахстана.

Вечером того же дня в санкт-петебургском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной настоятелем протоиереем Вячеславом Хариновым были проведены отпевание и панихида о погибшем. А 30 января в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялось прощание и передача останков для транспортировки в Казахстан.

Это внешняя, торжественная сторона мероприятия, за которой стоит огромный труд всех людей, принимавших участие в организации отправки останков воина на родину. Установление личности, розыск родственников, переговоры с государственными структурами Эстонии, оцинковка гроба в Санкт-Петербурге и все формальности, которые нужно было учесть для того, чтобы гроб прошел границу России с Казахстаном. Весь российский путь, а также установку нового памятника на месте последнего упокоения Николая Сорокина, которого предали земле в среду рядом с женой, оплатил российский предприниматель Грачья Погосян. В Эстонии все работали за свои собственные средства.

В среду рано утром поезд с гробом Николая Сорокина прибыл в Астану, где его встретили представители местных властей и военный почетный караул. Отсюда он отправился в Семей, где и был погребен.

Солдат вернулся на родину в свою семью. Еще один боец перестал быть безымянным, а его потомки теперь знают героический путь их деда и место, где могут поклониться ему.