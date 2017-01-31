Администрация Трампа ограничила свое общение с журналистами CNN

"Мы направляем наших представителей выступать только там, где есть смысл выражать нашу точку зрения", - сообщил источник в Белом доме, дав понять, что CNN к таким СМИ не относится, хотя ситуация еще может измениться, сообщает Интерфакс.

Кроме того, Politico приводит высказывание журналиста CNN, который констатировал, что администрация президента США пытается "наказать телеканал и понизить его рейтинг".

При этом представители Белого дома отвечают на вопросы репортеров CNN, в частности, это делают и старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй, и пресс-секретарь администрации Шон Спайсер. Хотя они уже несколько недель не приходили на эфиры телеканала.

Спайсер, отвечая в понедельник на вопрос, об игнорировании CNN, заявил, что это не так хотя бы потому, что он отвечает на вопросы журналистов канала. Но затем добавил: "Я не собираюсь сидеть и общаться с теми, у кого нет ни малейшего желания что-то понять".