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Что, где, почем? Сравниваем цены двухкомнатных квартир в разных районах Таллинна

Эва-Лотта Киви
Эва-Лотта Киви
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В центре средняя цена двухкомнатной квартиры примерно 130 000 евро, в Ласнамяэ - вдвое меньше. А сколько стоят подобные квартиры в других частях нашей столицы? 

Кесклинн

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Кесклинне стоит 51 000 евро. Квартира очень маленькая, всего 23,4 м², но полностью реновированная. Находится она в двухэтажном деревянном, требующем ремонта доме на улице Веэренни. 

А вот самая дорогая двухкомнатная квартира в центре стоит целых 479 000 евро. Над интерьером квартиры площадью 82,8 м² работал профессиональный дизайнер Элина Фраймут (Freims Studio OÜ). Квартира полностью меблирована.

Средняя цена двухкомнатной квартиры площадью 40-50 м² в Кесклинне - примерно 130 000 евро.

Самая дешевая двухкомнатная квартира в центре Таллинна. Фото: KV.EE

Кристийне

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Кристийне стоит 53 000 евро. Квартира находится в Ярве и имеет площадь 40,9 м². Состояние квартиры - среднее.  

Самая дорогая двухкомнатная квартира в этой части города стоит 185 000 евро. Она расположена на двух этажах, площадь - 87,2 м2. Комнаты большие, и находящуюся на втором этаже большую спальню можно перепланировать в две комнаты. Квартира находится недалеко от торгового центра Kristiine. 

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Кристийне площадью 40-50 m² - примерно 80-90 000 евро. 

Самая дорогая двухкомнатная квартира в Кристийне. Фото: KV.EE

Ласнамяэ 

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Ласнамяэ стоит 34 000 евро. И сама квартира площадью 40,2 м², и дом, в котором она находится, требуют ремонта. 

Самая дорогая двухкомнатная квартира в этой части города стоит 135 000 евро. Она имеет площадь 66,8 м² и находится в доме, построенном 10 лет назад. Место расположения - недалеко от музея Kumu.  

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Ласнамяэ при площади 40-50 м² - примерно 60 000 евро. 

Самая дешевая в Ласнамяэ двухкомнатная квартира находится в этом доме. Фото: KV.EE

Кадриорг

Самая дешевая в Кадриорге двухкомнатная квартира стоит 69 500 евро. Находящаяся рядом с парком 27-метровая квартирка в среднем состоянии. Важно отметить, что в Крепостной книге она числится как нежилое помещение. 

Самая дорогая двухкомнатная квартира в Кадриорге стоит 196 000 евро. Она находится в микрорайоне Лийваоя, в 250 метрах от моря. В квартире площадью 57 м² есть большой балкон площадью 10м². 

Средняя цена двухкомнатной квартиры площадью 40-50 м2 в Кадриорге - 120 000 eurot. 

Пыхья-Таллинн

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Пыхья-Таллинне стоит 14 300 евро. Квартира, площадь которой 44,5 м², продается судебным исполнителем. 

Самая дорогая квартира в этом районе стоит целых 285 000 евро. Она находится в историческом доме Марата и располагается на двух этажах. Дизайн интерьера придуман и воплощен в жизнь Кайдо Киви и Игорем Волковым. Общая площадь квартиры - 100,9 м2.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Пыхья-Таллинне площадью 40-50 м² - 90-100 000 евро. 

Квартира в историческом доме Марата. Фото: KV.EE

Хааберсти 

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Хааберсти стоит 45 000 евро. Она имеет площадь 41,8 м², среднее состояние и находится недалеко от озера Харку в реновированном двухэтажном доме.  

Самая дорогая двухкомнатная квартира в Хааберсти стоит 285 000 евро. Она находится в самом новом в районе жилом и бизнес-здании LAEV. Общая площадь квартиры - 91,6 м². Квартире также принадлежит терраса размером 30 м², откуда открывается замечательный вид.  

Средняя цена двухкомнатной квартиры в этом районе площадью 40-50 м² - 70-80 000 евро. 

Мустамяэ

В Мустамяэ можно купить двухкомнатную квартиру даже за 53 000 евро. Общая площадь квартиры - 40,9 м², находится она в пятиэтажном доме на улице Э.Вильде. Состояние - среднее. 

Самая дорогая квартира в Мустамяэ стоит 124 000 евро. Чистая, со вкусом отделанная квартира площадью 65,5 м² находится в красивом каменном доме на границе с Кесклинном. 

Средняя цена двухкомнатной квартиры в этом районе площадью 40-50 м² стоит примерно 70 000 евро. 

Самая дорогая квартира в этой части города находится в этом красивом каменном доме. Фото: KV.EE

Нымме 

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Нымме стоит 49 500 евро. Она требует ремонта, имеет площадь 32,5 м², среднее состояние и находится в требующем реновации деревянном двухквартирном доме.  

Самая дорогая двухкомнатная квартира в этом районе стоит 235 000 евро. Общая площадь трехэтажной квартиры - 120 м². В реновированном доме находится еще две квартиры. 

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Нымме площадью 40-50 м² стоит от 70 до 80 000 евро. 

Пирита

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Пирита находится в Пирита-Козе  и стоит 97 000 евро. Площадь квартиры - 53,5 м². Она в хорошем состоянии и находится в доме, построенном 10 лет назад. 

Самая дорогая квартира в этой части города стоит 355 000 евро. Она находится в доме на пляже и имеет площадь 129,1 м². Также к квартире относится терраса размером 20 м².

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Пирита площадью 40-50 м² - примерно 110-120 000 евро. 

В самой дорогой в Пирита квартире - большая терраса. Foto: KV.EE

Старый город

Самая дешевая двухкомнатная квартира в Старом городе продается за 140 000 евро. Квартира площадью 49,7 м² находится в историческом здании на двух этажах - первом и подвальном. 

Самая дорогая двухкомнатная квартира в Старом городе стоит 650 000 евро. Общая ее площадь - 278 м², месторасположение - рядом с церковью Олевисте, в доме XV века. Квартире принадлежит также винный погреб. 

Двухкомнатную квартиру средних размеров (40-50 м²) в Старом городе мы не обнаружили. А двухкомнатные квартиры площадью от 70 до 100 м² стоят в среднем 250 000 евро.

Анализ цен произведен на основании данных портала недвижимости KV.EE.

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