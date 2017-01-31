Картина дня: роскошная жизнь Ильвеса, КаПо не дремлет, выросли акцизы

Обнародована выписка со служебной кредитной карты Ильвеса

В сегодняшней передаче «Очевидец» («Pealtnägija») на ETV будет обнародована выписка за последние пять лет с кредитной карты президентской канцелярии, благодаря чему становится известно много интересного о том, как Тоомас Хендрик Ильвес проводил свое служебное время. Читать далее...

Поднялись акцизы на топливо и алкоголь

В среду поднялись акцизные ставки на алкоголь и моторное топливо, акциз на алкоголь еще раз поднимется в июле. Читать далее...

В здравоохранении назревает война

Медицинские работники отвергли предложение государственного примирителя и заставляют министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского изменить весь порядок оказания медицинской помощи в стране. Читать далее...

Инженеры обещают разделаться с вражескими беспилотниками

Четыре предприятия, занимающиеся разработками новейших военных технологий, получат от государства деньги на то, чтобы претворить в жизнь свои задумки. Читать далее...

Эстонии многие дети употребляют антидепрессанты

В прошлом году детям в Эстонии было выписано 10 000 рецептов с антидепрессантами и успокоительными, 640 детей намеренно калечат себя. Читать далее...

Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карт

Департамент государственной инфосистемы просит пользователей обновить программное обеспечение ИД-карт. Читать далее...

КаПо задержала двух руководителей шахты «Эстония»

Вчера, 31 января, Полиция безопасности (КаПо) задержала двух руководящих сотрудников шахты «Эстония», которая принадлежит акционерному обществу AS Eesti Energia. Читать далее...