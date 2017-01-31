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Налогово-таможенный департамент меняет методы работы

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Налоговая культура Эстонии в целом находится в достаточно хорошем состоянии и в связи с этим Налогово-таможенный департамент (MTA) меняет методы работы, сказал заместитель гендиректора Риво Рейтманн.

«Мы изменили стиль работы. Мы все больше движемся к консультированию», - сказал Рейтманн на прошедшем в среду брифинге для прессы. Поскольку налоговая культура в целом находится в достаточно хорошем состоянии, у Налогового департамента нет поводов предполагать, что государство хотят обмануть, но он скорее предполагает, что у налогоплательщика может не быть достаточной информации, добавил Рейтманн.

«Мы связались с предприятиями, чтобы определить правильную практику», - отметил Рейтманн.

В прошлом году MTA связался с 19 предприятиями, из которых только в трех потребовалась проверка.

Поступившая от предприятий обратная связь говорит о том, что они хотят получать информацию о том, как навести порядок в своих делах, отметил Рейтманн. «Отсюда и наш месседж: не нужно бояться общения с нами. Не нужно бояться карающей руки. Мы помогаем своим делопроизводством, чтобы навести порядок в делах», - сказал Рейтманн.

По словам Рейтманна, MTA понимает, что департамент не может единолично, с помощью грубого контроля, улучшить налоговые поступления. «Мы проверяем, но в целом это не война одного ведомства», - отметил он.

Для дальнейшего улучшения налоговой культуры MTA сотрудничает с частными предприятиями и зонтичными организациями предпринимательства, пояснил Рейтманн и добавил, что те предприятия, которые нечестно ведут себя по отношению к государству, как правило, нечестно ведут себя и с другими предприятиями. По его словам, MTA сфокусирован на строительном секторе, а также гостиничных и ресторанных предприятиях. Департамент стремится к тому, чтобы на тендерах не побеждали фирмы, которые не действуют корректно в области налогов, отметил Рейтманн.

По его словам, MTA все чаще общается с предприятиями и предоставляет им все более обширную обратную связь в виде статистики и оценок рисков. Предприятия иногда запрашивают подобную информацию и о других предприятиях, с которыми планируют сотрудничать, отметил Рейтманн.

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