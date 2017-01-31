Двух экс-сотрудников Департамента шоссейных дорог обвиняют во взяточничестве

Согласно предъявленным обвинениям, работавший главным специалистом в Мустамяэском бюро обслуживания ДШД 38-летний Март неоднократно брал взятки через свою 47-летнюю знакомую, чтобы не соответствующие требованиям машины, которые ставили на учет в Эстонии (проходили первичную регистрацию) успешно проходили предрегистрационный техосмотр.

Также в 2009 году и позже он допустил регистрацию взятых в эксплуатацию автомобилей без предварительной проверки и обратной связи со стороны Налогово-таможенного департамента, сообщил пресс-секретарь прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что размер взяток составлял от 50 до 500 евро, в некоторых случаях вместо денег Марту давали что-нибудь другое, например алкоголь. Согласно обвинениям, преступления совершались с января по октябрь 2015 года.

Но Март действовал не в одиночку - у него была договоренность с другим сотрудником ДШД, 47-летней женщиной, которая за определенную плату производила в дорожном регистре необходимые операции.

Под суд отдан также 47-летний мужчина, который ранее был судим в уголовном порядке, его обвиняют в даче взяток. В отношении 17 подозреваемых лиц прокуратура прекратила производство, исходя из соображений оппортунизма.

«Речь идет о людях, которые ранее не наказывались в уголовном порядке, которые пользовались услугой или способствовали деятельности подсудимых. На них наложены денежные обязательства», - сказал ведущий прокурор Государственной прокуратуры Стевен-Христо Эвестус.