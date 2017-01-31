Таллинн входит в топ-10 городов для путешествий россиян на День влюбленных

Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания вдвоем с 13 на 15 февраля 2017 года, отмечается в пресс-сообщении.

Таллинн занимает шестое место по популярности путешествий российских туристов на День всех влюбленных.

Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллинн, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван составляют топ-10 городов, популярных для путешествий вдвоем на День всех влюбленных.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание обойдется в Минске (в среднем, 45 евро в сутки), а дороже всего - в Париже (более 100 евро). В Таллине проживание обойдется в среднем в 60 евро в сутки.

По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число зарубежных поездок российских туристов вырастет на 10%.

В топ-3 российских города, популярных для поездок на День влюбленных, входят Санкт-Петербург, Москва и Казань.