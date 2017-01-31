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Навальный пообещал идти в президенты при любом решении суда1

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Очередное заседание по делу «Кировлеса», на которое суд решил принудительно доставить Алексея Навального и Петра Офицерова, вызвало больший ажиотаж, чем десять предыдущих. Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты, каким бы ни был вердикт суда, передает корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко.

1 февраля в Киров приехали два десятка журналистов, включая представителей российских федеральных телеканалов и иностранных СМИ. Один из зарубежных репортеров попросил Навального дать комментарий по-английски. Но политик, который свободно говорит на английском, отказался делать это в присутствии журналистов российского государственного телевидения.

«Вот сейчас нас снимают представители телеканала «Россия 1», а потом они покажут это как пример моего предательства», - объяснил он.

Интерес прессы к заседанию был связан с постановлением судьи Алексея Втюрина, вынесенным двумя днями ранее. Председательствующий распорядился принудительно доставить в суд Навального и Офицерова, так как они не прибыли на два последних заседания. Как утверждалось, без уважительных причин.

Навальный воспользовался ажиотажем, чтобы еще раз заявить о своих президентских амбициях. Выступая перед журналистами в суде, он заявил, что заседания стали проводить чаще, чтобы помещать его кампании. Навальный пообещал участвовать в гонке, даже если приговор будет обвинительным.

«Этого от меня ждут люди», - сказал политик. Как он будет бороться за пост президента, учитывая запрет, имеющийся в российском законодательстве для осужденных по тяжким статьям, оппозиционер не уточнил.

Навальный приехал в суд в сопровождении приставов, которые накануне пришли в офис его «Фонда борьбы с коррупцией». Офицеров прибыл в суд лишь в сопровождении адвоката.

Защитники обоих подсудимых заверили, что по разным причинам ни они, ни их клиенты не могли присутствовать на предыдущем заседании. Навальный же, несмотря на сопровождение приставов, настаивал, что прибыл в суд по собственной воле, а не был доставлен под конвоем.

«Неизвестные лица», как считает Навальный, пытаются «дирижировать и манипулировать» судебный процессом. По его словам, из больницы «принудительно выгнали» подсудимого Офицерова. Судья Втюрин на это выступление никак не отреагировал.

Адвокат Офицерова Светлана Давыдова сказала, что ее подзащитный, хотя и вынужден был покинуть больницу, явился в суд добровольно, а не принудительно.

Очередные слушания начались с обсуждения допустимости доказательств по делу.

ДОСЬЕ:

  • По версии обвинения, в 2009 году Навальный, будучи советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение средств государственного предприятия «Кировлес». В схеме якобы участвовала «Вятская лесная компания» (ВЛК) под руководством бизнесмена Петра Офицерова. По версии правоохранительных органов, ВЛК покупала лес у «Кировлеса» по заниженной цене, а затем перепродавала с наценкой. Роль Навального, по мнению следствия, состояла в том, что именно он вынудил Опалева к невыгодному сотрудничеству.
  • Сумма ущерба, который понесло государство от этих действий, оценивается обвинением в 16 миллионов рублей.
  • Тогда судья Сергей Блинов приговорил Навального к пяти годам лишения свободы, а Офицерова - к четырем. После известия об этом в Москве прошли массовые протесты. Уже на следующий день обоих осуждённых освободили. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.
  • Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека. Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение в ту же инстанцию, где оно слушалось в первый раз.

Государственное обвинение попросило приобщить к делу приговор, вынесенный Навальному по делу «Ив Роше», а также данные об административных нарушениях политика.

Адвокат Навального Ольга Михайлова выступила против приобщения этих материалов, поскольку этим решениям российских судов еще предстоит пройти оценку Европейского суда по правам человека.

Навальный согласился со своим адвокатом и пошутил: «То, что меня судят российские суды, характеризует меня с положительной стороны».

Судья Втюрин удовлетворил ходатайство обвинения.

Адвокат Михайлова, в свою очередь, ходатайствовала об исключении из доказательств прослушки переговоров Навального и Офицерова. Она выразила сомнение в том, что эти материалы были получены законно и представлены без искажений.

Прокурор Евгений Черемисинов просил отклонить ходатайство, подчеркнув, что прослушка была законно оформлена и играет важную роль в доказательной базе обвинения. Судья согласился с доводами обвинения и отклонил ходатайство защиты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалексей навальныйпрезидентские выборысуд
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