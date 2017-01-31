В Таллинне пройдет Зимний фестиваль

Торжественное открытие фестиваля состоится 3 февраля в 18 часов. С концертом выступят учащиеся детских музыкальных школ. В 19 часов в Ратуше начнется концерт молодых оперных солистов, видео которого можно будет наблюдать на фасаде Ратуши.

Хорошая музыка будет звучать на площади во все дни фестиваля, будут работать мастер-классы, глаз радовать световые инсталляции. Девиз фестиваля: "Подними глаза и раскрой душу!" отсылает к благотворительному начинанию в поддержку Союза многодетных семей Таллинна и Харьюмаа. Свой вклад в благое дело внесет каждый, кто купит билет на один из концертов в самых известных залах Старого города.