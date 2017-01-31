Папарацци в таллиннском аэропорту: заграничный рейс сестер Сынаялг закончился несчастьем

Соглашение с 32-летним сербом рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Отметим, что информация о подписании контракта с Ивановичем поступила уже после закрытия европейского трансферного окна, регламентирующего сроки смены клубов футболистами. Поэтому многие СМИ уже сочли назревавший переход защитника несостоявшимся, пишет newsru.com.

Серб прибыл в Санкт-Петербург днем 31 января, прошел медицинский осмотр и заключил соглашение с сине-бело-голубыми. В ближайшее время он присоединится к партнерам по команде на сборе в Испании.

"Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно", - заявил Бранислав.

Напомним, что Иванович перешел в "Челси" из московского "Локомотива" в 2008 году, сумма трансфера составила тогда 12 млн евро. Футболист провел в Лондоне 260 матчей, выиграл два чемпионата Англии и Лигу чемпионов.