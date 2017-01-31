Деньги будут распределены по четырем направлениям: поддержка недоходных обществ - 100 000 евро, учебная деятельность (в том числе молодежная театральная студия при Русском театре) - 45 000 евро, культурные мероприятия (в том числе фестиваль русской культуры) - 136 000 евро и информационная деятельность (в том числе передача "Русский вопрос" и юридическая помощь на русском языке) - 168 970 евро.
Горуправа Таллинна на интеграцию выделит почти 450 000 евро
Таллиннская управа с 2007 года финансирует проекты, направленные на объединение различных этнических групп. В нынешнем году из бюджета на эти цели предусмотрено 444 970 евро, больше всего денег из этой суммы пойдет на информационную деятельность, сообщает Rus.Err.