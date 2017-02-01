Смотрим видео: мини-дом с необычной кроватью

Этот в рустикальном стиле обставленный домик находится в прицепе размером 7x2,5м. Хозяева домика - супружеская пара, живущая на Аляске.
Интерьер привлекает не только со вкусом подобранными деталями и отделкой. Настоящим произведением инженерной мысли является кровать, подвешенная под потолком. В помещении нет места для приставной лестницы, но владельцы дома-прицепа нашли решение: их кровать умеет если не летать, то опускаться и подниматься с помощью специального механизма, управляемого нажатием кнопки.
Смотрите видео про летающую кровать!