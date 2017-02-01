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Смотрим видео: мини-дом с необычной кроватью

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Чем меньше площадь жилья, тем разумнее и рациональнее нужно раставлять в нем мебель. Этот домик примечателен своей кроватью. 

Этот в рустикальном стиле обставленный домик находится в прицепе размером 7x2,5м. Хозяева домика - супружеская пара, живущая на Аляске. 

Интерьер привлекает не только со вкусом подобранными деталями и отделкой. Настоящим произведением инженерной мысли является кровать, подвешенная под потолком. В помещении нет места для приставной лестницы, но владельцы дома-прицепа нашли решение: их кровать умеет если не летать, то опускаться и подниматься с помощью специального механизма, управляемого нажатием кнопки.

Смотрите видео про летающую кровать! 

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