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Фото: Huawei P10 и P10 Plus замечены на новых рендерах

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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До презентации Huawei P10 и P10 Plus остается несколько недель, а в сети уже появились рендеры неанонсированных флагманов. На изображениях заметно, что P10 не оснастили изогнутым дисплеем, а сканер отпечатков пальцев в нем разместился в механической кнопке, в то время как в P10 Plus его вынесли на заднюю панель.

Функцию аутентификации в новинках будет выполнять еще и сканер радужной оболочки глаза. Оба смартфона получат двойную камеру с оптикой от Leica и диафрагмой f/2,0, а не f/2,2, как у Mate 9 Pro.

Интересно, что и P10, и P10 Plus будут оборудованы слотом для карт microSD, интегрированный с лотком для SIM-карты. Оба девайса будут работать на EMUI 5.0 с Android 7.0 Nougat в основе.

Huawei P10

Предположительные технические характеристики Huawei P10:

  • 5,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560х1440;
  • восьмиядерый процессор Huawei Kirin 960 с графикой Mali G71;
  • 4 или 6 ГБ оперативной памяти;
  • 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD;
  • 20-мегапиксельная монохромная камера, 12-мегапиксельная цветная камера (f/2,0) с оптикой от Leica, лазерным автофокусом, вспышкой и оптической стабилизацией;
  • 8-мегапиксельная фронтальная камера (f/1,9);
  • сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза;
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC;
  • аккумулятор емкостью 3 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Huawei P10 Plus

Предположительные технические характеристики Huawei P10 Plus:

  • 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560х1440;
  • восьмиядерый процессор Huawei Kirin 960 с графикой Mali G71;
  • 6 или 8 ГБ оперативной памяти;
  • 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD;
  • 20-мегапиксельная монохромная камера, 12-мегапиксельная цветная камера (f/2,0) с оптикой от Leica, лазерным автофокусом, вспышкой и оптической стабилизацией;
  • 8-мегапиксельная фронтальная камера (f/1,9);
  • сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза;
  • 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC;
  • аккумулятор емкостью 3 650 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Презентация Huawei P10 и P10 Plus должна состояться 26 февраля в ходе MWC. Устройства будут доступны в черном, золотистом, белом, зеленом и фиолетовом цветах. Huawei P10 будет продаваться по цене от $699 (около 650 евро).

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