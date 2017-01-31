Фото: Huawei P10 и P10 Plus замечены на новых рендерах

Функцию аутентификации в новинках будет выполнять еще и сканер радужной оболочки глаза. Оба смартфона получат двойную камеру с оптикой от Leica и диафрагмой f/2,0, а не f/2,2, как у Mate 9 Pro.

Интересно, что и P10, и P10 Plus будут оборудованы слотом для карт microSD, интегрированный с лотком для SIM-карты. Оба девайса будут работать на EMUI 5.0 с Android 7.0 Nougat в основе.

Предположительные технические характеристики Huawei P10:

5,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560х1440;

восьмиядерый процессор Huawei Kirin 960 с графикой Mali G71;

4 или 6 ГБ оперативной памяти;

64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD;

20-мегапиксельная монохромная камера, 12-мегапиксельная цветная камера (f/2,0) с оптикой от Leica, лазерным автофокусом, вспышкой и оптической стабилизацией;

8-мегапиксельная фронтальная камера (f/1,9);

сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза;

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC;

аккумулятор емкостью 3 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Предположительные технические характеристики Huawei P10 Plus:

5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2560х1440;

восьмиядерый процессор Huawei Kirin 960 с графикой Mali G71;

6 или 8 ГБ оперативной памяти;

128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD;

20-мегапиксельная монохромная камера, 12-мегапиксельная цветная камера (f/2,0) с оптикой от Leica, лазерным автофокусом, вспышкой и оптической стабилизацией;

8-мегапиксельная фронтальная камера (f/1,9);

сканеры отпечатков пальцев и радужки глаза;

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC;

аккумулятор емкостью 3 650 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Презентация Huawei P10 и P10 Plus должна состояться 26 февраля в ходе MWC. Устройства будут доступны в черном, золотистом, белом, зеленом и фиолетовом цветах. Huawei P10 будет продаваться по цене от $699 (около 650 евро).