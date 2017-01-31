Женская сборная Эстонии по флорболу уступила в первом матче Швейцарии

В своем стартовом поединке эстонские девушки встречались со Швейцарией - сборной, которая входит в четверку лучших в мире. К концу второго периода эстонки уступали с разницей всего в один мяч, но в итоге проиграли со счетом 0:7.

По словам наставника сборной Эстонии Павла Семенова, Швейцария - явный фаворит, а цель эстонской команды занять второе место в своей подгруппе. Для этого ей придется опередить Германию, Нидерланды и Австрию, пишет rus.err.ee.

Матчи с этими командами пройдут с четверга по воскресенье.