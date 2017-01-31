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Apple готовится преподнести неприятный сюрприз обладателям старых устройств

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В конце 2013 года компания Apple призвала разработчиков к выпуску 64-битных приложений, так как начиная с iPhone 5S, все устройства производителя стали оснащаться 64-разрядными процессорами.

Осенью 2016 года "яблочная" корпорация предупредила о скорой чистке магазина App Store от программ, не соответствующих современным стандартам. Так, при запуске 32-битного приложения на новых устройствах с iOS 10.1 пользователи начали видеть уведомление, что такая программа может негативно влиять на производительность, а в бете iOS 10.3 данное сообщение гласит, что в будущих версиях iOS такое ПО попросту не будет работать, пишет 4pda.ru.

Apple

"Это приложение не будет работать с будущими версиями iOS. Разработчик данного приложения должен обновить его для улучшения совместимости", - сказано в уведомлении при запуске 32-битного приложения на iOS 10.3.

О каких именно будущих версиях iOS говорится в сообщении Apple - неизвестно. Вполне возможно, что речь идет об iOS 11, так как обновление до это версии уже не получат iPhone 5 и iPad с 32-битными процессорами. Это значит, что среди актуальных iOS-устройств останутся только модели с 64-битными чипсетами.

Отметим, что с сентября по октябрь прошлого года Apple зарегистрировала и удалила из App Store порядка 50 тысяч 32-битных приложений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАApple Inc.ios
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