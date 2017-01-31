Обама намерен бороться с Трампом

Журналисты издания отмечают, что Обама вместе со своими людьми сейчас активно следят за тем, что предпринимает Трамп. Они не исключают возможности того, что Обама вступит в противостояние с 45-м президентом США в самое ближайшее время.

Как известно, Обама ранее поддержал массовые протесты против запрета Трампа на прием беженцев и мигрантов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, где преобладает мусульманское население.

Именно массовость протестов воодушевили Обаму, заявил его пресс-секретарь Кевин Льюис, отметив, что бывший президент выступает против любого проявления дискриминации прав человека по религиозному признаку. "Президент Обама воодушевлен уровнем вовлеченности, который мы видим по всей стране. Он принципиально не согласен с точкой зрения, которая допускает дискриминацию личностей по признаку их веры или религии", - сказал Льюис.

Стоит отметить, что это первое публичное заявление команды Обамы после сложения им президентских полномочий. Журналисты издания отметили, что обычно бывшие президенты публично не критикуют действия действующей администрации, что может указывать на планы Барака Обамы вступить в противостояние с Дональдом Трампом в ближайшие несколько месяцев.