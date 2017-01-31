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Читатель: интернет-универмаг CrazyDeal не доставил мне большую часть вещей!

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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Читательница портала Rus.Postimees.ee возмущена сетевым магазином, который испортил дни рождения мужа и сына. Глава CrazyDeal утверждает, что проблемы с заказами возникают лишь у сотой доли клиентов.

На портал Rus.Postimees.ee обратилась читательница Елена. В начале ноября Елена сделала 11 заказов на портале интернет-универмага CrazyDeal, заранее заплатив за все вещи более ста евро.

CrazyDeal обещал доставить большую часть вещей в довольно короткие сроки, в течение одного месяца. Некоторые из заказанных вещей Елена надеялась подарить в декабре на дни рождения мужу и сыну, некоторые – превратить в подарки на Рождество.

Из одиннадцати оплаченных заказов до Елены добрались в итоге два. Остальные не пришли ни в ноябре, ни в декабре, ни в январе. «Так CrazyDeal испортил и день рождения мужа, и день рождения сына, и рождественские, и новогодние праздники», – жалуется Елена. Интернет-универмаг между тем исправно сообщал Елене, что все девять товаров запаздывают.

Во второй половине января Елена обратилась в CrazyDeal с просьбой аннулировать заказы. Интернет-универмаг это сделал – и обещал выплатить уплаченные в далеком ноябре деньги в течение 14 дней. Елена возмущена до глубины души: «Я так на них надеялась – и совершенно не ожидала, что они вот так работают!»

По нашей просьбе ситуацию прокомментировал руководитель интернет-универмага Кейт Пийбеманн: «Мы предлагаем товар от разных поставщиков, среди которых стараемся выбрать лучших, чтобы привлечь клиентов безумно низкими ценами. К сожалению, иногда цепи поставки достаточно длинны и в них возникают задержки, в результате товар приходит позднее обещанного. Елена заказала у нас в течение двух месяцев 11 товаров, из которых два получила. Увы, поставка остальных товаров задержалась – поставщик со своей стороны переносил сроки поставки. По каждом у запаздывающему товару клиент получил от нас разъяснения 12 декабря – мы были в контакте с Еленой и сообщали ей, когда должен поступить запаздывающий товар».

Почему по истечении указанного срока поставки Елене не были возвращены деньги? «При запаздывании поставки мы извещаем клиента о новом сроке, – говорит Кейт Пийбеманн, – но сам заказ остается в силе. Если товар опаздывает, а также в ситуации, когда по какой-то причине его невозможно доставить, мы предлагаем клиенту при желании отказаться от заказа и получить обратно деньги. Елена обратилась к нам с такой просьбой 29 января. Мы вернем ей деньги в течение 14 дней начиная с 30 января, то есть со дня, когда заказ был аннулирован».

По словам Пийбеманна, за последние пять лет интернет-универмаг обслужил более 130 тысяч клиентов, которые сделали 300 тысяч заказов и купили около 700 тысяч разных товаров. Проблемы такого рода возникают у одного процента клиентов. Это, считает Пийбеманн, «замечательно хороший результат».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжалобыинтернет-магазинписьмо читателятоварышоппинг
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