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Центристская партия придумала для Сависаара новую должность

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Эдгар Сависаар начиная с понедельника является советником по истории Центристской партии и будет получать зарплату.

Генеральный секретарь партии Яак Ааб сказал Postimees, что с бывшим председателем партии заключен бессрочный договор. Он добавил, что если изначально шла речь о выплатах Сависаару ежемесячно 3500 евро, в итоге в договоре эта цифра меньше.

Уменьшению зарплаты способствовали траты партии в связи с делом Сависаара: юридическая помощь и прочие выплаты. Зарплата Сависаара была согласована с нынешним председателем партии. 

Генеральный секретарь дал понять, что поскольку выплаты Сависаару по прошлому договору закончились, искали новые возможности для выплаты зарплаты находившемуся долгое время на посту главы партии Сависаару. «У выбранного на конгрессе нового руководства было желание как-то помочь бывшему председателю», - говорит Ааб.

«С Эдгаром были проведены довольно длительные переговоры, чтобы понять, что он сам хочет. И пришли к договоренности, что он приступит к работе в роли советника по истории. Это означает, если возникнут какие-нибудь вопросы-советы, Эдгар поможет партии», - говорит генсекретарь.

В то же время, по словам Ааба, это не означает, что Сависаар будет заниматься только историческими вопросами. «Но он сам захотел заниматься именно историей партии», - говорит Ааб.

На просьбу Postimees привести пример, когда партии нужна помощь советника по истории, Ааб ответил: «У нас не все в истории отсортировано и в архив отправлено».

Генсекретарь добавил, что в должностные обязанности не входит помещение конторы и Сависаар сможет заниматься вопросами истории также дома. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдолжностьсоветникцентристская партияэдгар сависаар
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