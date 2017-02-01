В Вильянди под лед провалились двое детей

Работник парка Райко Арак рассказал, что он сидел в будке в снежном парке и уже до инцидента начал наблюдать за тремя детьми, которые катались с горки на санках. Он счел, что за ними нужен присмотр и даже включил камеру. Арак заметил, что дети начали прыгать по тонкому льду и внезапно исчезли из виду. Молодой человек схватил телефон, позвонил спасателям и вызвал помощь. Когда он сбежал с горки, он увидел, что один из детей полностью погружен в воду, второй находился в воде по грудь. Третьего в воде не было. К счастью, обоим детям удалось самим выбраться на берег.

"Они были мокрые, замерзшие. До прибытия скорой я завел их в будку, чтобы они смогли отогреться", - сказал Арак.

Как сообщила пресс-секретарь Вильяндиской больницы Криста Вальдвеэ, врач осмотрел детей и признал их здоровыми. Их напоили горячим чаем и передали родителям, которые забрали детей домой.