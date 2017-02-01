Столтенберг назвал бои под Авдеевкой, продолжающиеся несколько дней, самым крупным обострением ситуации за длительное время, пишет Korrespondent.net.

Кроме того, глава альянса заявил, что соглашение о прекращении огня на востоке Украины было нарушено более 5600 раз за последние дни. В результате этого около 20 тысяч человек остались без электричества в условиях низких температур.

Генсек также отметил необходимость выполнения Минских соглашений.

За прошедшие сутки сепаратисты 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Сообщается об одном погибшем и девяти раненых.