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В НАТО призвали Россию повлиять на сепаратистов4

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с министром обороны Ливии высказал опасения по поводу ситуации на востоке Украины.

Столтенберг назвал бои под Авдеевкой, продолжающиеся несколько дней, самым крупным обострением ситуации за длительное время, пишет Korrespondent.net.

Кроме того, глава альянса заявил, что соглашение о прекращении огня на востоке Украины было нарушено более 5600 раз за последние дни. В результате этого около 20 тысяч человек остались без электричества в условиях низких температур.

Генсек также отметил необходимость выполнения Минских соглашений.

За прошедшие сутки сепаратисты 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Сообщается об одном погибшем и девяти раненых.

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