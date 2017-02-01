Керсти Кальюлайд открыла новое главное здание Национального архива

​Новое здание госархива в Тарту получило наименование Noora.

"Чем больше людей, которые фиксируют происходящее письменно, тем объективнее оказывается историческая картина, тем больше нюансов, которые мы позже осознаем. Поэтому важно, чтобы память была бы непредвзятой и чтобы во все времена те, кто принимает решения, давали возможность рассматривать и частные мнения представленными как в газетах, так и в фолиантах", - отметила президент.

Краеугольный камень нового главного здания архива на улице Ноорузе, 3 был заложен в апреле 2015 года. В новое здание перевезены фонды из корпуса на улице Лийви, из отделов в Курессааре и Хаапсалу, а также из хранилища в Таллинне на улице Тынисмяги.