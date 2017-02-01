Назван лучший спортсмен Сил обороны Эстонии

Лучшим спортсменом Сил обороны за 2016 год был назван борец капрал Хейки Наби, которого командующий наградил крестом Сил обороны за примерную службу.
Титул лучшей команды достался гребцам, завоевавшим на Олимпиаде в Рио бронзовую медаль, - капралам Тыну Эндрексону, Каспару Таймсоо и Андрею Ямся.
Командующий также поблагодарил хоккеистов сборной Сил обороны, которая в январе обыграла сборную Вооруженных сил Канады.
Самой активной спортсменкой Сил обороны стала кадет Кярт Пракс, самым активным спортсменом - капитан Айлар Ассон.
Самым спортивным руководителем 2016 года был признан глава штаба первой пехотной бригады подполковник Мати Тикерпуу.