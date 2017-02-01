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Министр финансов: подоходный налог уменьшится, а не возрастет

Свен Сестер
Свен Сестер
Министр финансов
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В 2018 году большинство налогоплательщиков будут платить меньший, а не больший подоходный налог, обещает министр финансов Свен Сестер.

Например, после изменения не облагаемого налогом минимума, в том случае, если средний месячный доход составляет 500 евро, подоходный налог составит 0 процентов или 0 евро. Сейчас с месячного дохода в 500 евро приходится платить 12-процентный подоходный налог, то есть более 60 евро в месяц. Подоходный налог с зарплаты в 1200 евро составляет сейчас 17 процентов. В будущем же он снизится до 11,6 процента.

Те, чей доход составляет от 2100 евро в месяц и выше, платят сейчас 18,3 процента подоходного налога, в будущем этот процент увеличится до 20. 

Налоговая нагрузка на большинство людей уменьшится, новые налоговые ступени к этому не прибавятся. Именно так мы обещали в коалиционном договоре и именно так действуют правительство и Рийгикогу.

С начала следующего года не облагаемый налогом минимум для людей, чей доход не превышает 1200 евро в месяц, составит 500 евро в месяц. Если средний месячный доход выше 1200 евро, то не облагаемый налогом минимум будет снижаться с каждым дополнительным евро дохода на 55,5 цента.

Соответственно не облагаемый налогом минимум при доходе в 2100 евро и выше будет равняться нулю. Окончательный расчет в отношении каждого налогоплательщика будет составлен в конце года.

Доплата подоходного налога, о которой столько говорилось, - исключение, а не правило. И ее, как правило, можно избежать. 

Для этого в законе есть правило о том, что каждый, кто не желает брать на себя риск, чтобы в конце года ему пришлось доплачивать подоходный налог, может сам отказаться от учета ежемесячного не облагаемого налогом минимума или использовать его в меньшем объеме, чем 500 евро.

Чтобы использовать эту возможность, необходимо сказать об этом бухгалтеру своего предприятия или написать заявление. Тогда весной при декларировании доходов вас будет ждать приятный сюрприз: возврат переплаченного налога в размере до 1200 евро. 

Также много говорится о разных налоговых мерах и ступенях. Повторяю еще раз: независимо от того, каков ваш доход, подоходный налог никогда не превысит 20 процентов. Тот, кто не верит, может прочитать закон.

Кроме того, создается впечатление, что налоговые изменения произойдут слишком стремительно. Это не так. Все изменения начнут вступать в силу с 2018 года. В этом году никаких изменений не предвидится, бояться нечего. При этом у нас достаточно времени, чтобы как следует все продумать к следующему году.

Зато в этом году люди с низкими зарплатами получат возврат налога за счет уплаченного подоходного налога в прошлом году. Люди, работавшие в 2016 году как минимум шесть месяцев и зарабатывавшие в среднем 650 евро в месяц, смогут этой весной ходатайствовать о дополнительном возврате подоходного налога. Для этого необходимо подать в Налоговый департамент декларацию о доходах через интернет к 31 марта или узнать о других возможностях в Налоговом департаменте. 

Доход после вычета подоходного налога в 2017 и 2018 году

Брутто-доход, евро в месяц

Нетто-доход 2017, евро в месяц

Нетто-доход 2018, евро в месяц

Разница,

евро в месяц

500

422

482

60

800

653

717

64

1200

961

1025

64

1700

1347

1355

8

2100

1656

1620

-36

Сумма подоходного налога и действительная ставка подоходного налога* в 2017 и 2018 году

 

Брутто-доход, евро в месяц
 

500

800

1200

1700

2100

Подоходный налог 2017, евро в месяц

60

118

195

292

369

Подоходный налог 2018, евро в месяц

0

54

131

283

405

Действительная ставка подоходного налога 2017

12,1%

14,8%

16,3%

17,2%

17,6%

Действительная ставка подоходного налога 2018

0,0%

6,8%

10,9%

16,7%

19,3%

* Подоходный налог, разделенный на брутто-доход

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАподоходный налогсвен сестер
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