Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета

В штабе Черноморского флота утверждают, чтоб обвинения в обстреле ложные - украинский АН-26 совершил "ложные заходы", в ответ ему подавали сигналы из сигнального пистолета, сообщает портал Newsru.com.

"В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", - уточнил министр.

"Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре было обнаружено пулевое отверстие размером 3 см - результат обстрела самолета из стрелкового оружия", - утверждает Полторак.

На какой высоте находился Ан-26 во время обстрела, не уточняется. По словам министра, полет выполнялся над Черным морем.

В штабе Черноморского флота ЧФ назвали ложным обвинения Киева в обстреле военного транспортника над Черным морем. "Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 - абсолютная ложь", - заявил представитель штаба "Интерфаксу" .

Представитель ЧФ РФ отметил, что украинский самолет совершил провокационные заходы на российские буровые вышки, и ему были поданы четыре световых сигнала из сигнального пистолета, никакой угрозы при этом не было.

"Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", - сказал представитель Черноморского флота РФ, уточнив бортовой номер воздушного судна- 53.