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Щедрые чаевые, устрицы в Нью-Йорке и бутылки вина

Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011-2016 года показывает, что оплачиваемые кредитными картами расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса за этот период троекратно возросли, достигнув почти 100 000 евро за первые десять месяцев 2016 года, а структура расходов свидетельствует как о роскошном стиле жизни президента за границей, так и о совершении расходов, по которым трудно провести грань между личными потребностями и служебной необходимостью.

Документы свидетельствуют о резком росте оплаченных кредитными картами президентских расходов в последний срок пребывания Тоомаса Хендрика Ильвеса в должности президента Эстонии, сообщает программа журналистских расследований Pealtnägija ("Очевидец"), которую цитирует портал Rus.err.ee.

Если в 2011 году годовой оборот по таким картам составил около 33000 евро, то в период 2012-2014 годов он уже вырос вдвое до 60 000 евро в год, в 2015 году — до 75 000 евро, а за первые десять месяцев 2016 года достиг 94 000 евро.

Наибольшие суммы уплачивались за проживание в отелях — Marriot, Kempinski, Hilton, Sheraton, Ritz — во время рабочих визитов Ильвеса за границу, география которых простирается от Лондона до Абу Даби и от Монреаля до Вены. Во время посещения Румынии на гостиничном счете из Hilton бросается обилие заказанных в президентский номер бутылок вина, а также спа-массаж.

Крупные суммы также тратились в различных ресторанах по всему миру — от устричного бара в Нью-Йорке до ресторана Atmosphere Lifestyle на вершине самого высокого здания в Дубай, а самые большие ресторанные счета достигают 2000 евро, и как минимум в США Ильвес щедро раздавал чаевые.

В канцелярии президента пояснили, что речь идет о представительских расходах, которые в целом совершаются в интересах Эстонии как государства, но пользу от которых в деньгах сложно измерить.

"От всего этого было много пользы, потому что президент Ильвес — превосходный мыслитель по вопросам внешней политики и безопасности и может быть действительно не стоило совершать определенные расходы или пропустить определенные встречи, но от этого проиграл бы не президент Ильвес, а Эстония", - сказал Сийм Райе, в 2012-2014 годах возглавлявший канцелярию президента.

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В сегодняшней передаче «Очевидец» («Pealtnägija») на ETV будет обнародована выписка за последние пять лет с кредитной карты президентской канцелярии, благодаря чему становится известно много интересного о том, как Тоомас Хендрик Ильвес проводил свое служебное время, пишет Postimees.
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