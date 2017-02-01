Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом

Документы свидетельствуют о резком росте оплаченных кредитными картами президентских расходов в последний срок пребывания Тоомаса Хендрика Ильвеса в должности президента Эстонии, сообщает программа журналистских расследований Pealtnägija ("Очевидец"), которую цитирует портал Rus.err.ee.

Если в 2011 году годовой оборот по таким картам составил около 33000 евро, то в период 2012-2014 годов он уже вырос вдвое до 60 000 евро в год, в 2015 году — до 75 000 евро, а за первые десять месяцев 2016 года достиг 94 000 евро.

Наибольшие суммы уплачивались за проживание в отелях — Marriot, Kempinski, Hilton, Sheraton, Ritz — во время рабочих визитов Ильвеса за границу, география которых простирается от Лондона до Абу Даби и от Монреаля до Вены. Во время посещения Румынии на гостиничном счете из Hilton бросается обилие заказанных в президентский номер бутылок вина, а также спа-массаж.

Крупные суммы также тратились в различных ресторанах по всему миру — от устричного бара в Нью-Йорке до ресторана Atmosphere Lifestyle на вершине самого высокого здания в Дубай, а самые большие ресторанные счета достигают 2000 евро, и как минимум в США Ильвес щедро раздавал чаевые.

В канцелярии президента пояснили, что речь идет о представительских расходах, которые в целом совершаются в интересах Эстонии как государства, но пользу от которых в деньгах сложно измерить.

"От всего этого было много пользы, потому что президент Ильвес — превосходный мыслитель по вопросам внешней политики и безопасности и может быть действительно не стоило совершать определенные расходы или пропустить определенные встречи, но от этого проиграл бы не президент Ильвес, а Эстония", - сказал Сийм Райе, в 2012-2014 годах возглавлявший канцелярию президента.