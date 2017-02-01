В результате пожара на автомойке сгорели шесть автомобилей (видео)

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 21.36. В результате пожара полностью сгорел ангар, хранившиеся в нем покрышки и шесть автомобилей, сообщает Meie Maa.

Пожар удалось потушить в 02.39. Люди в результате пожара не пострадали.