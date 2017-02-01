В результате пожара на автомойке сгорели шесть автомобилей (видео)

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 21.36. В результате пожара полностью сгорел ангар, хранившиеся в нем покрышки и шесть автомобилей, сообщает Meie Maa.
Пожар удалось потушить в 02.39. Люди в результате пожара не пострадали.
Вчера вечером в Курессааре произошел пожар на автомойке, которая расположена на улице Техника.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 21.36. В результате пожара полностью сгорел ангар, хранившиеся в нем покрышки и шесть автомобилей, сообщает Meie Maa.
Пожар удалось потушить в 02.39. Люди в результате пожара не пострадали.
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У меня есть хороший друг, о котором я хочу написать. К счастью, друзей у меня больше, чем один, но надеюсь, что никто из них не обидится, что сегодня я напишу только о Монзере, так как он сириец. Это кажется самой важной его характеристикой.
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